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О нас пишутВсе отзывы
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19 января 2021Святослав (oleynikovsvyatoslav)Заказал CVT DP4102FHD , со мной оперативно связались подтвердили наличие. По приезду в магазин докупил еще и координатор МСК так как он был по приятной цене. Менеджер ответил на интересующие меня вопросы по установки и эксплуатации видеодомофона. Хор...Отзыв полностью
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12 января 2021Александр О. (Realtist)Купил регистратор за пол цены, от цены в наших магазинах. Т.к. покупал первый раз в этом магазине, то до последнего были сомнения в качестве продукта, да и вообще, что получу то, что надо , а не "кирпич" в посылке.. Сомнения были напрасные,, ). Получ...Отзыв полностью
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11 января 2021vlad s. (wismar2007)Отправили заказ быстро, несмотря на праздники.
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04 февраля 2019Петр М.По данному сайту прошел по рекламе - рекомендация Яндекса. Приобрел здесь ТЕСТЕР ДЛЯ IP-КАМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ ATIS IPCT-01. Заказ был оформлен довольно быстро, со мной связался менеджер, который объяснил все детали заказа, уточнил варианты заказа. На сле...Отзыв полностью
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26 апреля 2019Аркадий К.Закупали для своей новой стоянки тут уличные камеры dahua. Всего взяли 8 штук. Обратная связь последовала за пару минут. Даже нигде больше искать не пришлось. Сразу здесь и заказали. Сотрудники считаю добросовестно отработали. Магазину зачёт за такой...Отзыв полностью
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26 апреля 2019Ярослав ТурчинскийРемонт… Закончен! Благодарим вас за помощь, отличные товары и сервис. Так держать! Купили диван, большую люстру, рабочий стол и аксессуары для гостиной. Все привезли в один день и подняли в квартиру. Качество на высоте. Сейчас присматриваем кровать в...Отзыв полностью
Видеосистема.ру
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